फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Body of traveler from Fatehpur found hanging in hotel room.

Haridwar News: होटल के कमरे में फंदे पर लटका मिला फतेहपुर के यात्री का शव

Sat, 03 Oct 2026 07:10 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 07:10 PM IST
विज्ञापन
Body of traveler from Fatehpur found hanging in hotel room.
फतेहपुर यूपी के ध्यानार्थ...
विज्ञापन

- नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला, पुलिस कर रही मामले की जांच
संवाद न्यूज एजेंसी
हरिद्वार। नगर कोतवाली क्षेत्र में होटल में ठहरे फतेहपुर उत्तरप्रदेश के एक यात्री का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला।पुलिस की शुरुआती जांच में आत्महत्या का मामला निकलकर सामने आया है, हालांकि अभी कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं।
पुलिस के अनुसार, राजेश कुमार (46) खागा फतेहपुर उत्तर प्रदेश बदरीनाथ यात्रा से एक अक्तूबर को हरिद्वार पहुंचे और यहां रेलवे स्टेशन के सामने एक होटल में कमरा लेकर ठहर गए। वह अकेले थे। शुक्रवार की रात होटल के कर्मचारियों ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया न होने पर संदेह हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी।
विज्ञापन

सूचना पर मायापुर चौकी प्रभारी ऋषिकांत पटवाल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने किसी तरह दरवाजा खोला और अंदर पहुंची, जहां राजेश कुमार पंखे के सहारे फंदे से लटके हुए थे। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया। परिजनों को घटना की जानकारी दी। कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि मामला आत्महत्या का है। अभी कारण साफ नहीं हो पाए हैं। जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed