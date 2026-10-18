अंकिता भंडारी हत्याकांड: सीबीआई से आज मिलेंगी उर्मिला सनावर, कहा- अब जो बात होगी कैमरे के सामने होगी

पूर्व विधायक सुरेश राठौर से सीबीआई ने की तीन घंटे तक पूछताछ

देशभर में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े मामले में शनिवार को सीबीआई टीम हरिद्वार पहुंची थी। टीम ने बीएचईएल क्षेत्र स्थित शिवालिक गेस्ट हाउस में भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर से करीब तीन घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान उनसे कई सवाल किए गए। शाम करीब सात बजे सीबीआई टीम रवाना हो गई। पूरी कार्रवाई के दौरान सीबीआई टीम ने मीडिया से दूरी बनाए रखी।

ये था मामला

अंकिता भंडारी हत्याकांड पर बीते वर्ष दिसंबर में अभिनेत्री उर्मिला सनावर की ओर से सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल की गई थी। इस क्लिप को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई थी। ऑडियो में भाजपा से जुड़े एक वीआईपी का जिक्र होने की बात भी सामने आई थी। पूर्व विधायक सुरेश राठौर को लेकर भी कई दावे किए गए थे।



इस मामले में पुलिस ने अलग-अलग रिपोर्ट दर्ज कर जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। अब इसी प्रकरण में शनिवार की शाम करीब चार बजे सीबीआई की टीम हरिद्वार पहुंची। भेल के शिवालिक गेस्ट हाउस में पूर्व विधायक सुरेश राठौर से शाम सात बजे तक टीम ने पूछताछ की। इस दौरान किन सवालों पर चर्चा हुई और उनके क्या जवाब मिले, इस संबंध में सीबीआई की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई।

जांच में पूरा सहयोग करुंगा : सुरेश राठौर

पूछताछ के बाद मीडिया के सामने आए पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि उन्होंने सीबीआई के सामने पूरी बात रखी है और उनके बयान दर्ज किए गए हैं। मामले की जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा और अभी भी कर रहे हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि उनसे कुल 15 सवाल पूछे गए हैं। एक सवाल में सीबीआई ने उर्मिला सनावर से रिश्ते के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि उर्मिला कौन है।