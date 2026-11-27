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- वरिष्ठ नागरिक सामाजिक संगठन ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापनसंवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर उपभोक्ताओं को खराब गुणवत्ता का गेहूं और चावल वितरित किए जाने का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ नागरिक सामाजिक संगठन ने नाराजगी जताई है। संगठन के पदाधिकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट हरि गिरि को ज्ञापन सौंपकर खाद्यान्न की गुणवत्ता की जांच कराने और वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग की है।संगठन के अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह ने कहा कि सरकारी राशन की दुकानों पर उपलब्ध कराए जा रहे गेहूं और चावल में मिट्टी, धूल और खरपतवार की मिलावट होने से उनकी गुणवत्ता बेहद खराब है। आरोप लगाया कि सरकार किसानों से साफ गेहूं और चावल खरीदती है, लेकिन उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाला खाद्यान्न खाने योग्य नहीं होता। खराब खाद्यान्न के वितरण से सरकार और जनता दोनों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।सरकार खाद्यान्न उपलब्ध कराने पर धन खर्च करती है, जबकि खराब गुणवत्ता के कारण उपभोक्ता इसे पशुओं को खिलाने या फेंकने के लिए मजबूर होते हैं। इससे सरकारी योजना का वास्तविक लाभ पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। मांग की कि बाहर से आने वाले खाद्यान्न की गोदामों में भंडारण से पहले सक्षम अधिकारियों से गुणवत्ता जांच कराई जाए। जांच में खराब पाए जाने वाले खाद्यान्न को गोदामों में जमा न किया जाए, जिससे उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण राशन मिल सके। ज्ञापन देने वालों में रामसागर सिंह और चौधरी चरण सिंह आदि शामिल रहे।