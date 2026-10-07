फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Champawat News ›   Udayan International and UCSS team takes first place in science play

Champawat News: विज्ञान नाटक में उदनयन इंटरनेशनल और यूसीएसएस की टीम प्रथम

Wed, 07 Oct 2026 11:47 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Wed, 07 Oct 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
Udayan International and UCSS team takes first place in science play
चंपावत। नगर के पीएमश्री जीआईसी में पंचम सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया है। विज्ञान नाटक सीनियर वर्ग में उदयन इंटरनेशनल स्कूल और जूनियर वर्ग में यूसीएसएस की टीम प्रथम रही।
विज्ञापन

विज्ञान मॉडल सीनियर वर्ग में यर्थाथ बगौली प्रथम, सचिन कुमार द्वितीय, ईशा बोहरा तृतीय और जूनियर वर्ग में पियूष सिंह फर्त्याल प्रथम, निखिल भट्ट द्वितीय, पारूल कुमारी तृतीय रहे। कविता पाठ हिंदी सीनियर वर्ग में मानसी जोशी प्रथम, अराध्या भट्ट द्वितीय, कंगना तृतीय और जूनियर वर्ग में श्रेया पांडेय प्रथम, दिव्यांशी खर्कवाल द्वितीय, गार्गी तृतीय रहे। कविता पाठ अंग्रेजी सीनियर वर्ग में विजेता मेहरा प्रथम, स्मृति अधिकारी द्वितीय, सिमरन तृतीय और जूनियर वर्ग में चंद्रांशी राय प्रथम, सिद्धि पांडेय द्वितीय, अकक्षती तृतीय रहे। विज्ञान प्रश्नोत्तरी सीनियर वर्ग में अमित भट्ट, गौरव भट्ट, रीतिका मेहता और जूनियर वर्ग में नरेश चंद्र, दिव्यांशु जोशी, मानसी पहले तीन स्थानों पर रहे। प्रधानाचार्य उम्मेद सिंह बिष्ट ने सभी का आभार जताया। जिला समन्वयक नवीन पंत ने बताया कि स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी अब नौ से 10 अक्तूबर तक बागेश्वर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। संचालन जिला विज्ञान समन्वयक नरेश जोशी ने किया। इस दौरान ललित मोहन बोहरा, जगदीश अधिकारी, चक्रपाणि चतुर्वेदी, नवीन पांडेय, भुवन जोशी, जीवन सोरारी, सतीश गहतोड़ी, डॉ. दीपक सोराड़ी, राजेंद्र गड़कोटी आदि ने सहयोग किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed