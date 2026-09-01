Chamoli News: उक्रांद ने की प्रभावी रोजगार नीति लागू करने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Tue, 01 Sep 2026 05:53 PM IST
विज्ञापन
गोपेश्वर। उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य में प्रभावी और ठोस रोजगार नीति लागू करने की मांग की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में उक्रांद के केंद्रीय प्रवक्ता सत्यप्रकाश सती ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बने 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। राज्य आंदोलन के दौरान रोजगार प्रमुख मुद्दों में शामिल था, लेकिन आज तक प्रदेश में ठोस रोजगार नीति नहीं बन पाई है। उन्होंने कहा कि राज्य में बारी-बारी से दोनों राष्ट्रीय दलों की सरकारें सत्ता में आईं, लेकिन युवाओं के रोजगार के लिए प्रभावी नीति बनाने में सरकारें असफल रही हैं।
रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होने के कारण प्रदेश के युवा लगातार पलायन कर रहे हैं और रोजगार की तलाश में दर-दर भटकने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की युवा शक्ति राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, लेकिन रोजगार के अभाव में उसका लाभ प्रदेश को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सरकार से युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और तत्काल ठोस रोजगार नीति बनने की मांग की है। संवाद
विज्ञापन
रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होने के कारण प्रदेश के युवा लगातार पलायन कर रहे हैं और रोजगार की तलाश में दर-दर भटकने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की युवा शक्ति राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, लेकिन रोजगार के अभाव में उसका लाभ प्रदेश को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सरकार से युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और तत्काल ठोस रोजगार नीति बनने की मांग की है। संवाद
विज्ञापन