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बदरीनाथ हाईवे पर लगा जाम: तीर्थयात्रियों के दो पक्षों में हुआ विवाद, वाहन की चाभी खोने पर बिगड़ा मामला

Wed, 11 Nov 2026 10:17 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, ज्योतिर्मठ (चमोली)
संवाद न्यूज एजेंसी, ज्योतिर्मठ (चमोली) Published by: Alka Tyagi Updated Wed, 11 Nov 2026 10:17 PM IST
सार

जाम में फंसे तीर्थयात्रियों के बीच आपस में विवाद हो गया। विवाद के चलते एक वाहन की चाभी खो गई, जिससे वाहन सड़क पर ही फंस गया और जाम की स्थिति बन गई।

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Traffic jam on Badrinath Highway Dispute erupts between two groups of pilgrims
बदरीनाथ हाईवे पर जाम के बाद विवाद - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क की खराब स्थिति के चलते लगे जाम के बीच तीर्थयात्रियों के दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान एक वाहन की चाभी खो जाने से स्थिति और बिगड़ गई, जिसके चलते हाईवे पर कई घंटे वाहन फंसे रहे।

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सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाने के प्रयास शुरू किए। पुलिसकर्मी सड़क पर फंसे वाहन को हटाने में जुटे रहे, ताकि यातायात सुचारू किया जा सके।
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इस संबंध में कोतवाल महादेव उनियाल ने बताया कि सड़क की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण हाईवे पर जाम लगा हुआ था। इसी दौरान जाम में फंसे तीर्थयात्रियों के बीच आपस में विवाद हो गया। विवाद के चलते एक वाहन की चाभी खो गई, जिससे वाहन सड़क पर ही फंस गया और जाम की स्थिति बन गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर वाहन को सड़क से हटाने और यातायात बहाल करने का प्रयास कर रही है।

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