Chamoli News: सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए गोष्ठी आयोजित

ग्राम पंचायत ऐरोली में किसान खेत बचाओ अभियान के तहत गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें कृषि, उद्यान और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी रईस ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जैसी योजनाओं पर प्रकाश डाला। उद्यान पर्यवेक्षक सत्येंद्र नेगी ने पॉलीहाउस, वर्मी कम्पोस्ट, मशरूम उत्पादन, कीवी, सेब की खेती और मधुमक्खी पालन की संभावनाओं पर जानकारी दी। उन्होंने किसानों को स्वरोजगार और आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। राजस्व उपनिरीक्षक गुलशेर अली ने खाता-खतौनी, दाखिल-खारिज सहित राजस्व संबंधी प्रक्रियाओं की जानकारी दी। गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य किसानों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करना रहा। इस मौके पर ग्रामीण कृषक मौजूद रहे। संवाद