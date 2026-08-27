Chamoli News: जिला स्तरीय ताइक्वांडो में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

अलग-अलग भार वर्गों में खिलाड़ियों ने जीते स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकसंवाद न्यूज एजेंसीगोपेश्वर। जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विभिन्न भार वर्गों में पदक अपने नाम किए। जीआईसी गोपेश्वर में आयोजित प्रतियोगिता का उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष संदीप रावत ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल के प्रति रुचि बनाए रखने और नियमित अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया।बालक वर्ग में 16 किलो में हार्दिक भंडारी ने स्वर्ण, अथर्व व शिवांकित ने रजत, 16-18 किलो में अमृत्य जुयाल ने स्वर्ण, हिंवाल ने रजत और कविश नेगी ने कांस्य पदक जीता। 18-21 किलो में दक्ष, 21-23 किलो में ओम, 23-25 किलो में अयांश, 25-27 किलो में रविंद्र, 29 किलो में ईशान, 32 किलो में दिव्यांशु, 35 किलो में आर्यन तथा 48 किलो में लक्ष्य ने स्वर्ण पदक जीते। बालिका वर्ग में माहिरा, आन्या, धरा, हिफजा, सानवी, अक्षिता, अवंतिका, सिद्धि, अक्षिता पुरोहित, यशवी, वैष्णवी, शिवांशी, कृष्णा गौतम और दीपशिखा समेत कई खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते। कैडेट वर्ग में तनिष्का, सुहानी, अंशिका और अनुष्का ने स्वर्ण पदक हासिल किए। प्रतियोगिता में ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष सहवाज अहमद, कोच शुभम शाह, राहुल बिष्ट आदि मौजूद रहे।