Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Mana village remains bustling even before the closure of the Badrinath Temple doors.

Chamoli News: बदरीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने से पहले भी गुलजार है माणा गांव

Fri, 13 Nov 2026 04:30 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Fri, 13 Nov 2026 04:30 PM IST
विज्ञापन
Mana village remains bustling even before the closure of the Badrinath Temple doors.
फोटो
विज्ञापन

बदरीनाथ। बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने में अब सिर्फ तीन दिन शेष हैं लेकिन सीमांत माणा गांव में अभी तक रौनक बनी है। पिछले वर्षों में यात्रा समाप्ति से करीब एक सप्ताह पहले ही माणा गांव के ग्रामीण निचले क्षेत्रों में आने की तैयारियां शुरू कर देते थे लेकिन इस बार यात्रा के अंतिम दिनों तक भी गांव गुलजार है।

दिनभर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री माणा गांव पहुंच रहे हैं। इससे गांव में वाहनों की आवाजाही बढ़ने के साथ ही जाम की स्थिति भी बन रही है। तीर्थयात्री यहां सरस्वती नदी, व्यास गुफा और गणेश गुफा के दर्शन कर रहे हैं। कपाट बंद होने से पहले भी माणा में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की चहल-पहल बनी हुई है। माणा के होटल व्यवसायी सुरेंद्र बड़वाल का कहना है कि इस वर्ष बदरीनाथ धाम की तीर्थयात्रा में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इससे माणा गांव का कारोबार भी बढ़ा है। माणा के पूर्व ग्राम प्रधान पीतांबर मोल्फा का कहना है कि अब बदरीनाथ धाम की तीर्थयात्रा संपन्न होने के बाद ही माणा गांव के ग्रामीण निचले क्षेत्रों के लिए लौटेंगे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed