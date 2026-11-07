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Chamoli News: एपण कला से युवाओं को जोड़ने की पहल

Sat, 07 Nov 2026 05:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Sat, 07 Nov 2026 05:41 PM IST
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Initiative to connect youth with Aipan art
गोपेश्वर। उत्तराखंड की प्रसिद्ध पारंपरिक एपण कला से युवाओं को जोड़ने के लिए हिमालयी कला एपण आर्ट स्वयं सहायता समूह की ओर से पहल की जा रही है। समूह दीपावली के अवसर पर स्कूली बच्चों को निशुल्क प्रशिक्षण देकर आकर्षक उत्पाद तैयार करवा रहा है। प्रशिक्षक ममता भट्ट ने बताया कि युवाओं में एपण कला को लेकर उत्साह है। बच्चों को मिट्टी के दीये, वॉल हैंगिंग, माता की कलश चौकी, हाथ से बने तोरण, चाबी के छल्ले, फ्रिज मैगनेट और माता के पैरों सहित विभिन्न उत्पादों को सजाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में दीया, सोनाली, दिव्या रावत सहित अन्य बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं। संवाद
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