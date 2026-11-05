Chamoli News: फोटो- पेंग गांव में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित

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ज्योतिर्मठ।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय तपोवन की ओर से पेंग गांव में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। सड़क से करीब पांच किमी पैदल दूरी पर स्थित गांव में प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. कैलाश चंद्र ने ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच कर उचित दवा और परामर्श दिया। शिविर में ग्रामीणों को योग, स्वस्थ दिनचर्या और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दी गई। इस मौके पर ग्राम प्रधान दीपक सिंह राणा, योग अनुदेशक नंदन सिंह राणा, नंदी देवी, प्रदीप डुंगरियाल, विनीता पैन्यूली, भगवती देवी आदि मौजूद रहे। संवाद