Chamoli News: कांग्रेस का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

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पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर मंदिर में चोरी करने वालों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर लगातार हो रही चोरियों से जनता में आक्रोश है। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि चंदा चोरी के मामलों में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हैं। उन्होंने चेतावनी दी यदि दोषियों का पर्दाफाश नहीं हुआ तो कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन करेगी। इससे पहले, कांग्रेस की बैठक में विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष कमल गड़िया और पूर्व प्रमुख डीडी कुनियाल आदि मौजूद रहे। संवादकांग्रेस ने संगठन मजबूती पर दिया जोरजिलासू। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सोनला न्याय पंचायत की बैठक लंगासू में हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार डिमरी ने कार्यकर्ताओं से पार्टी संगठन की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आम जन मानस भाजपा की डबल इंजन की सरकारों की महंगाई, बेरोजगारी आदि जन विरोधी कार्यों से त्रस्त हैं। क्षेपंस धीरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। इस मौके पर हरिकृष्ण भट्ट, ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष रावत, महिला ब्लॉक अध्यक्ष अंशि देवी, महेश खंडूड़ी, मुकेश नेगी, राम दयाल, अनिल कुमार, राकेश कुमार आदि ने विचार व्यक्त किए। संवाद