Chamoli News: बाईपास क्षतिग्रस्त, मुख्य बाजार में लग रहा जाम

गोपेश्वर। नगर का बाईपास क्षतिग्रस्त होने से वाहनों का दबाव मुख्य बाजार में बढ़ गया है। इससे पुलिस की वनवे यातायात व्यवस्था भी बेपटरी हो गई है। बृहस्पतिवार शाम पोस्ट ऑफिस रोड से एक कार के आने पर बाजार में दोनों ओर जाम लग गया। करीब आधे घंटे तक वाहन जाम में फंसे रहे। बाजार में खरीदारों की भीड़ अधिक होने से पुलिस को जाम खुलवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।गोपेश्वर में जीरो बैंड से बस स्टेशन होते हुए पुलिस पेट्रोल पंप तक वनवे व्यवस्था लागू है लेकिन बाईपास अवरुद्ध होने से वाहन मुख्य बाजार से गुजर रहे हैं। इससे आए दिन जाम की स्थिति बन रही है। वहीं लोनिवि के अधिशासी अभियंता तनुज कांबोज ने बताया कि बरसात में केंद्रीय विद्यालय के समीप बाईपास क्षतिग्रस्त हो गया था। सुधारीकरण के लिए शासन से बजट मांगा गया है लेकिन अभी धनराशि नहीं मिली है। थानाध्यक्ष नवनीत भंडारी ने कहा कि यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संवाद