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बदरीनाथ धाम: कपाट बंद होने से पहले उत्साह, श्रद्धालुओं की संख्या 22 लाख के पार, रोज पहुंच रहे 10 हजार से अधिक

Mon, 02 Nov 2026 02:27 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, गोपेश्वर (चमोली)
संवाद न्यूज एजेंसी, गोपेश्वर (चमोली) Published by: Renu Saklani Updated Mon, 02 Nov 2026 02:27 PM IST
सार

कपाट बंद होने की तारीख नजदीक आने के साथ ही बदरीविशाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही तेज हो गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बावजूद धाम में हर दिन हजारों तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं।

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Badrinath Yatra over 22 lakh pilgrims visit shrine more than 10,000 arriving daily uttarakhand chardham
बदरीनाथ धाम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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बदरीनाथ धाम की यात्रा अंतिम चरण में चल रही है। लेकिन तीर्थ यात्रियों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। धाम में हर दिन 10 हजार से अधिक यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक धाम में 22 लाख से अधिक श्रद्धालु बदरीविशाल के दर्शन कर चुके हैं। वहीं अब बदरीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने में मात्र 15 दिन का समय शेष है।

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बदरीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले दिनों धाम की चोटियों पर हुई बर्फबारी के बाद सुबह-शाम ठंडी हावा चल रही है। लेकिन धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। शनिवार को धाम में 10 हजार से अधिक यात्री दर्शन करने के लिए पहुंचे, वहीं रविवार को भी धाम में भारी भीड़ जुटी रही। बदरीनाथ मंदिर के कपाट 16 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे।

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शनिवार को जहां यात्रियों की संख्या 21 लाख 92 हजार 54 थी, वहीं रविवार को यह आंकड़ा 22 लाख के पार पहुंच गया। जिस तरह से धाम में यात्रियों की संख्या बढ़ रही है यदि यह सिलसिला बरकरार रहता है तो आने वाले कुछ दिनों में ही यात्रियों का आंकड़ा 23 लाख के पार पहुंच जाएगा। बदरीनाथ धाम में यात्रियों का यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा रिकार्ड है।


 

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