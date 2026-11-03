Chamoli News: आंचल ने ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Tue, 03 Nov 2026 05:26 PM IST
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फोटो
नारायणबगड़। मगनलाल शाह राजकीय महाविद्यालय मींग (नारायणबगड़) की आंचल ने हरिद्वार में आयोजित अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। यह प्रतियोगिता एचईसी इंस्टीट्यूट हरिद्वार में आयोजित की गई थी। प्राचार्य एवं क्रीड़ा प्रभारी डॉ. मोनिका ने आंचल को बधाई दी। महाविद्यालय परिवार ने भी आंचल की सफलता पर प्रसन्नता जताई। संवाद
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नारायणबगड़। मगनलाल शाह राजकीय महाविद्यालय मींग (नारायणबगड़) की आंचल ने हरिद्वार में आयोजित अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। यह प्रतियोगिता एचईसी इंस्टीट्यूट हरिद्वार में आयोजित की गई थी। प्राचार्य एवं क्रीड़ा प्रभारी डॉ. मोनिका ने आंचल को बधाई दी। महाविद्यालय परिवार ने भी आंचल की सफलता पर प्रसन्नता जताई। संवाद