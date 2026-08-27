Chamoli News: 34 लोगों ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Thu, 27 Aug 2026 04:11 PM IST
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कर्णप्रयाग। बृहस्पतिवार को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नलगांव की ओर से राप्रवि असेड़ में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में 34 छात्र-छात्राओं और अभिभावकों की स्वास्थ्य जांच कर दवा वितरित की गई। चिकित्साधिकारी डाॅ. गौरव डिमरी ने छात्र-छात्राओं और अभिभावकों को मानसून में संतुलित आहार लेने, नित्य योगाभ्यास और प्रणायाम करने की सलाह दी। शिविर में नरेंद्र सिंह, लक्ष्मी रावत, सुरेशी देवी, आशा भंडारी आदि मौजूद थे। संवाद
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कर्णप्रयाग। बृहस्पतिवार को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नलगांव की ओर से राप्रवि असेड़ में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में 34 छात्र-छात्राओं और अभिभावकों की स्वास्थ्य जांच कर दवा वितरित की गई। चिकित्साधिकारी डाॅ. गौरव डिमरी ने छात्र-छात्राओं और अभिभावकों को मानसून में संतुलित आहार लेने, नित्य योगाभ्यास और प्रणायाम करने की सलाह दी। शिविर में नरेंद्र सिंह, लक्ष्मी रावत, सुरेशी देवी, आशा भंडारी आदि मौजूद थे। संवाद