Chamoli News: भराड़ीसैंण-गैरसैंण में तैनात रहेंगे 1400 पुलिस कर्मी

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संवाद न्यूज एजेंसीगोपेश्वर। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा में प्रस्तावित विधानसभा सत्र में सुरक्षा को देखते हुए 1400 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। कुछ पुलिस कर्मी बाहर से भी मंगाए गए हैं।भराड़ीसैंण में 27 व 28 अक्तूबर को दो दिवसीय विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा। सत्र में सुरक्षा व्यवस्था व वीआईपी के सुगम आवागमन को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली हैं। सत्र के दौरान पूरा गैरसैंण क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील रहेगा। विधानसभा भवन से लेकर हर क्षेत्र में चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने बताया कि सत्र को सुगम व सुरक्षित संपन्न कराने के लिए पूरे गैरसैंण-भराड़ीसैंण को पांच जोन व 13 सेक्टर में बांटा गया है। 25 राजपत्रित अधिकारियों के अलावा 1400 के करीब पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। भराड़ीसैंण के सभी एंट्री प्वांट व आवागमन के मार्गों पर पुलिस जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा विधानसभा भवन का देहरादून से आई टीम के साथ पुलिस ने सुरक्षा ऑडिट कर लिया है। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि सत्र अच्छे से संपन्न हो।डायवर्ट रहेगा यातायात- सत्र को देखते हुए पुलिस ने गैरसैंण के यातायात को डायवर्ट किया है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि सत्र के चलते जगह-जगह बैरिकेट लगे रहेंगे। ऐसे में सत्र के दौरान इस मार्ग पर आवागमन करने से बचें। जरूरी सामान मंगाने वाले 25 अक्तूबर तक सामान मंगा लें या सत्र के बाद मंगाएं। एसपी ने बताया कि कुमाऊं कर्णप्रयाग आने व कर्णप्रयाग से कुमाऊ की तरफ जाने वाले वाहनों को कर्णप्रयाग-सिमली, थराली-ग्वालदम वाले मार्ग से भेजा जाएगा। इसलिए जनता से अपील है कि 26 अक्तूबर से सत्र की समाप्ति तक इस मार्ग पर आवागमन करने से बचें।