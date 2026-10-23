Chamoli News: प्रशिक्षु महिला वन आरक्षियों ने किया आर्किड संरक्षण केंद्र का भ्रमण

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गोपेश्वर। रामपुर मंडी, देहरादून की प्रशिक्षु महिला वन आरक्षियों ने प्रशिक्षण के द्वितीय सत्र के तहत वन अनुसंधान रेंज गोपेश्वर के अनुसंधान पौधालय और खल्ला मंडल स्थित आर्किड संरक्षण केंद्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न वनस्पति प्रजातियों और उनके संरक्षण की जानकारी ली। मंडल पौधशाला में प्रशिक्षुओं को औषधीय, चारा, ईंधन और सगंध प्रजातियों के बारे में बताया गया। वहीं, आर्किड संरक्षण केंद्र में संरक्षित आर्किड प्रजातियों की विशेषताओं और संरक्षण के संबंध में जानकारी दी गई। वन क्षेत्राधिकारी ललित मोहन आर्य और वन दरोगा धीरज कुमार ने प्रशिक्षुओं को विभिन्न प्रजातियों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में बताया। प्रशिक्षु वन आरक्षी वन क्षेत्राधिकारी आनंद रावत तथा वन आरक्षी सपना चौधरी और रमेश नेगी के नेतृत्व में पर्वतीय क्षेत्रों के भ्रमण पर आए हैं। इस दौरान वन आरक्षी गौरव कुमार, हिम्मत सिंह और कपिल सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।

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