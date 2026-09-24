Chamoli News: तलवाड़ी महाविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में 10 नामांकन

विज्ञापन

थराली। आलम सिंह फर्स्वाण राजकीय महाविद्यालय, तलवाड़ी-थराली में गुरुवार को छात्रसंघ चुनाव के लिए 10 नामांकन दाखिल हुए। चुनाव प्रभारी ललित जोशी ने जानकारी दी। अध्यक्ष पद के लिए तीन नामांकन हुए। उपाध्यक्ष के लिए एक नामांकन मिला। सचिव पद के लिए दो नामांकन प्राप्त हुए। सह सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए एक-एक नामांकन आया। विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद के लिए दो नामांकन हुए। संवाद