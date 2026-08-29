Bageshwar News: रक्षाबंधन पर महिलाओं ने लिया आंदोलन पार लगाने का संकल्प

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अनशन स्थल पर महिलाओं ने संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की कलाई पर रक्षासूत्र बांधकर आंदोलन को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने का वचन लिया।शुक्रवार को 62 वर्षीय बसंती देवी और 52 वर्षीय सरुली देवी क्रमिक अनशन पर बैठीं। इस दौरान महिलाओं ने शेर सिंह दानू सहित अन्य पदाधिकारियों को राखी बांधी।ग्रामीणों का कहना है कि सड़क उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी विकास का जरिया है। जब तक धरातल पर निर्माण कार्य शुरू नहीं होता, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा।...... फाेटो 28 बीजीएस 08 पी- कपकोट के फुलवाड़ी में अनशन के दौरान पदाधिकारियों को राखी बांधतीं महिलाएं।