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Bageshwar News: छठ पूजा के लिए सरयू तट पर जुटे व्रती

Mon, 16 Nov 2026 11:39 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Mon, 16 Nov 2026 11:39 PM IST
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Devotees gather on the banks of the Saryu for Chhath Puja
बागेश्वर। सरयू संगम पर छठ पूजा श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। श्रद्धालुओं ने सरयू के पावन जल में खड़े होकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पित किया। पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सोमवार को सुबह से ही सरयू संगम तट पर छठ पूजा के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई थी। व्रतियों ने पारंपरिक विधि-विधान से पूजा की और भगवान सूर्य की उपासना कर छठी मैया से परिवार की सुख-शांति की कामना की। इस दौरान संगम तट पर भक्तिमय माहौल बना रहा। इस मौके पर जलधर माथुर, नागेंद्र शर्मा, पवन चौधरी, शैलेंद्र सिन्हा, सूर्य नारायण सिंह, प्रवेश नारायण, सात्विक, मानसी, संजू ,सहजा, ललिता देवी आदि मौजूद रहीं।
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