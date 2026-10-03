Almora News: 30 अक्तूबर से होगा सोमेश्वर महोत्सव, लोकगीत-लोकनृत्य प्रतियोगिताएं होंगी

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संस्था की अध्यक्ष नीमा भंडारी ने बताया कि महोत्सव में स्कूली बच्चों के लिए लोकगीत और लोकनृत्य प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसके अलावा स्थानीय कलाकारों की गीत और गायन प्रस्तुतियां, महिलाओं की झोड़ा-चांचरी नृत्य प्रतियोगिता समेत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। क्षेत्र के विद्यालयों में कक्षा 10वीं और 12वीं में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को भी सम्मानित किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार तीनों दिन उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोकगायकों की प्रस्तुतियां महोत्सव का मुख्य आकर्षण रहेंगी। महोत्सव के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने के साथ लोक संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।संस्था के उपाध्यक्ष गोपाल गुसांई ने बताया कि महोत्सव के आयोजन के लिए सरकार या अन्य किसी संस्था से सहयोग नहीं मिलता है। संस्था अपने स्तर से कार्यक्रम आयोजित करती है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर महोत्सव को सफल बनाने की अपील की। वहां संरक्षक विजय भंडारी, उपसचिव सोनू वर्मा, रितिक कोहली, प्रभा जोशी, शिवेंद्र सिंह बोरा, हरीश बिष्ट, पंकज बोरा, शंकर मेहरा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।