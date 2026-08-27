Almora News: जिला स्तरीय प्रतियोगिता में आज खिलाड़ी दिखाएंगे दम
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Thu, 27 Aug 2026 12:46 AM IST
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अल्मोड़ा। खेल विभाग की ओर से खेल दिवस के अवसर पर एचएनबी स्टेडियम में जिला स्तरीय बास्केटबॉल, मुए थाई और हॉकी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। जिला खेल अधिकारी (डीएसओ) महेशी आर्या ने बताया कि प्रतियोगिताओं में विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे।
उन्होंने बताया कि 27 और 29 अगस्त को सुबह 10 बजे अंडर-18 बालक और बालिका वर्ग की बास्केटबॉल प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसी समय जूनियर और सब-जूनियर वर्ग की मुए थाई प्रतियोगिता भी कराई जाएगी। वहीं, सुबह नौ बजे 12 वर्ष से अधिक और 17 वर्ष से कम आयु के बालक-बालिका वर्ग की हॉकी प्रतियोगिता होगी।
29 अगस्त को शाम चार बजे से 40 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष वर्ग की हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। डीएसओ ने जिले के सभी राजकीय और निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से विद्यार्थियों को प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के लिए निर्देशित करने की अपील की है।
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उन्होंने बताया कि 27 और 29 अगस्त को सुबह 10 बजे अंडर-18 बालक और बालिका वर्ग की बास्केटबॉल प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसी समय जूनियर और सब-जूनियर वर्ग की मुए थाई प्रतियोगिता भी कराई जाएगी। वहीं, सुबह नौ बजे 12 वर्ष से अधिक और 17 वर्ष से कम आयु के बालक-बालिका वर्ग की हॉकी प्रतियोगिता होगी।
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29 अगस्त को शाम चार बजे से 40 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष वर्ग की हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। डीएसओ ने जिले के सभी राजकीय और निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से विद्यार्थियों को प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के लिए निर्देशित करने की अपील की है।
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