Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Players are honing their skills on 'Velvet Selection 10' grass.

Almora News: मखमली सिलेक्शन 10 घास पर खिलाड़ी निखार रहे अपना हुनर

Fri, 13 Nov 2026 12:43 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Fri, 13 Nov 2026 12:43 AM IST
विज्ञापन
Players are honing their skills on 'Velvet Selection 10' grass.
अल्मोड़ा। एचएनबी स्टेडियम में अब खिलाड़ी मखमली सिलेक्शन 10 घास की हरियाली के बीच अपने हुनर को निखार रहे हैं। खिलाड़ियों को खेलों के बेहतर अभ्यास की सुविधा देने को उद्यान विभाग ने 20 लाख रुपये से मैदान में घास ही यह प्रजाति रोपी। खेल विभाग मैदान में रोपी गई सिलेक्शन 10 घास की हरियाली को बनाए रखने को मैदान में स्थापित स्प्रिंकलर हेड की मद्द से घास पर पानी की बौछार कर इसे सींचा रहा है। ताकि मैदान की हरियाली बरकरार रहे। खिलाड़ियों के चोटिल होने का खतरा न हो।
विज्ञापन

वर्तमान में खेल कार्यालय अल्मोड़ा के अधीन एचएनबी स्टेडियम में 300 से अधिक खिलाड़ी हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, फुटबॉल, एथलेटिक्स और ताइक्वांडो आदि खेलों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। डीएओ महेशी आर्या ने बताया कि खिलाड़ियों को अभ्यास की बेहतर सुविधा देने के लिए मैदान में यह घास रोपी गई है। मैदान की घास की लगातार निगरानी कर उसे समय-समय पर सींचा जा रहा है। ताकि मैदान में घास को कोई नुकसान न पहुंचे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed