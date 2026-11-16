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Almora News: हाफ मैराथन में नरेश ने 50 प्लस आयु वर्ग में मारी बाजी

Mon, 16 Nov 2026 01:26 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Mon, 16 Nov 2026 01:26 AM IST
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Naresh emerged victorious in the 50 age category at the half marathon.
रानीखेत (अल्मोड़ा)। नशामुक्ति और फिटनेस का संदेश लेकर ग्वालदम में आयोजित युवान हाफ मैराथन 2.0 में रानीखेत के धावक नरेश डोबरियाल ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में प्रथम स्थान हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया।
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हैशटैग बिलीवर फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित 21.1 किलोमीटर की इस हाफ मैराथन में प्रतिभागियों ने दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर दौड़ लगाकर फिटनेस और नशामुक्ति का संदेश दिया। नरेश की इस उपलब्धि पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी।
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