Almora News: हाफ मैराथन में नरेश ने 50 प्लस आयु वर्ग में मारी बाजी

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हैशटैग बिलीवर फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित 21.1 किलोमीटर की इस हाफ मैराथन में प्रतिभागियों ने दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर दौड़ लगाकर फिटनेस और नशामुक्ति का संदेश दिया। नरेश की इस उपलब्धि पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी। विज्ञापन



हैशटैग बिलीवर फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित 21.1 किलोमीटर की इस हाफ मैराथन में प्रतिभागियों ने दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर दौड़ लगाकर फिटनेस और नशामुक्ति का संदेश दिया। नरेश की इस उपलब्धि पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी।

रानीखेत (अल्मोड़ा)। नशामुक्ति और फिटनेस का संदेश लेकर ग्वालदम में आयोजित युवान हाफ मैराथन 2.0 में रानीखेत के धावक नरेश डोबरियाल ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में प्रथम स्थान हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया।