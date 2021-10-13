फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Martyrs honored on Police Commemoration Day at SSB Ranikhet

Almora News: एसएसबी रानीखेत में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को किया नमन

Thu, 22 Oct 2026 12:12 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Thu, 22 Oct 2026 12:12 AM IST
विज्ञापन
Martyrs honored on Police Commemoration Day at SSB Ranikhet
रानीखेत (अल्मोड़ा)। सीमांत मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) रानीखेत में बुधवार को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। महानिरीक्षक अमित कुमार ने शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शहीदों के नामों का वाचन किया गया और अधिकारियों व जवानों ने दो मिनट का मौन रखकर उन्हें नमन किया। महानिरीक्षक अमित कुमार ने कहा कि शहीदों का सर्वोच्च बलिदान देश सेवा और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणा देता रहेगा। कार्यक्रम में मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और जवान मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed