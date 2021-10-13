फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Failure to register a pet dog will result in a fine of two thousand rupees.

Almora News: पालतू कुत्ते का पंजीकरण नहीं कराया तो देना होगा दो हजार रुपये का जुर्माना

Thu, 22 Oct 2026 12:16 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Thu, 22 Oct 2026 12:16 AM IST
विज्ञापन
Failure to register a pet dog will result in a fine of two thousand rupees.
अल्मोड़ा। नगर में कुत्ते पालने के शौकीन लोग अब बिना पंजीकरण के कुत्ता नहीं पाल सकेंगे। नगर निगम ने नियमों का पालन नहीं करने वाले कुत्ता पालकों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। निर्देश के मुताबि तीन माह से अधिक उम्र के पालतू कुत्तों का पंजीकरण नहीं कराने पर संबंधित स्वामी से दो हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा।
विज्ञापन

निगम ने कुत्ता पालकों से जल्द पंजीकरण कराने की अपील की है। नगर निगम के मुताबिक पालतू कुत्ते का पंजीकरण निगम कार्यालय में कराना अनिवार्य है। इसके लिए कुत्ते के अनिवार्य टीकाकरण, रेबीज रोधी टीके का प्रमाणपत्र और स्वामी का आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। पंजीकरण के लिए 200 रुपये शुल्क निर्धारित है। इसकी वैधता प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक रहेगी। हर साल अप्रैल में 200 रुपये शुल्क देकर पंजीकरण का नवीनीकरण कराना होगा। देरी होने पर विलंब शुल्क भी देना पड़ सकता है। सहायक नगर आयुक्त लक्ष्मण सिंह भंडारी ने कहा कि बिना पंजीकरण कुत्ता पालने पर जुर्माने की कार्रवाई होगी। वहीं पालतू कुत्ते से सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलने और किसी व्यक्ति को काटने पर उसकी जिम्मेदारी भी स्वामी की होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed