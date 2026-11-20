Almora News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Fri, 20 Nov 2026 11:24 PM IST
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राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा का दीक्षांत समारोह सुबह 11 बजे से।
भूमिया देवता क्रिकेट क्लब की ओर से बले (ढौनीगाड़) में शीतकालीन टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता सुबह 11 बजे।
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तापमान
अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस
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आज का पूर्वानुमान :
जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय के अनुसार बृहस्पतिवार को जिले का मौसम साफ रहने का अनुमान है।
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सूर्योदय: सुबह 06:29 बजे
सूर्यास्त: शाम 05:36 बजे
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सोना 1.39 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम।
चांदी 1.90 लाख रुपये प्रति किलो।
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भूमिया देवता क्रिकेट क्लब की ओर से बले (ढौनीगाड़) में शीतकालीन टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता सुबह 11 बजे।
तापमान
अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस
आज का पूर्वानुमान :
जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय के अनुसार बृहस्पतिवार को जिले का मौसम साफ रहने का अनुमान है।
सूर्योदय: सुबह 06:29 बजे
सूर्यास्त: शाम 05:36 बजे
सोना 1.39 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम।
चांदी 1.90 लाख रुपये प्रति किलो।