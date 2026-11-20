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भूमिया देवता क्रिकेट क्लब की ओर से बले (ढौनीगाड़) में शीतकालीन टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता सुबह 11 बजे।

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तापमान

अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस

न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस

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आज का पूर्वानुमान :



जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय के अनुसार बृहस्पतिवार को जिले का मौसम साफ रहने का अनुमान है।

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सूर्योदय: सुबह 06:29 बजे



सूर्यास्त: शाम 05:36 बजे

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सोना 1.39 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम।



चांदी 1.90 लाख रुपये प्रति किलो।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा का दीक्षांत समारोह सुबह 11 बजे से।