फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Decision taken to celebrate White Cane Day with great enthusiasm.

Almora News: सफेद छड़ी दिवस धूमधाम से मनाने का लिया निर्णय

Sat, 03 Oct 2026 11:48 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Sat, 03 Oct 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
Decision taken to celebrate White Cane Day with great enthusiasm.
अल्मोड़ा। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ उपशाखा अल्मोड़ा की मासिक बैठक तिलकपुर टैक्सी स्टैंड स्थित कार्यालय में हुई। संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से हर साल की तरह इस बार भी 15 अक्तूबर को सफेद छड़ी दिवस धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान विगत माह संघ को प्राप्त आय और किए गए व्यय का विस्तृत विवरण सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सदस्यों ने दृष्टिबाधितों के अधिकारों, सम्मान और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। वहां कार्यकारिणी सदस्य जमशेद सिंह चौहान, हेम चंद्र जोशी, स्वाति तिवारी, रिया भट्ट, डॉ. जेसी दुर्गापाल, अमित कुमार, मंजू चौहान, रेशमा परवीन आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed