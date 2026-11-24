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रानीखेत (अल्मोड़ा)। केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से एक दिसंबर को सीसीआरएएस अभ्युदय दर्शन-2026 के तहत ओपन हाउस का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान रानीखेत में आयोजित कार्यक्रम में शोधकर्ताओं, चिकित्सकों, विद्यार्थियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और कृषकों को आमंत्रित किया गया है। संस्थान प्रभारी वीबी कुमावत ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधानों, नवाचारों और नई पहलों की जानकारी साझा करना है। साथ ही विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना भी है।