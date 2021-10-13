धनतेरस पर आज अद्भुत धन वर्षा योग : पूरे दिन अमृत और हस्त नक्षत्र का महासंयोग

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ज्योतिषाचार्य डॉ. नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि खरीदारी का विशेष सुबह का मुहूर्त सुबह 7:55 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त (सर्वश्रेष्ठ) दोपहर 11:40 बजे से 12:28 बजे तक रहेगा। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक राहुकाल रहेगा। इस समय के दौरान लोहा या लकड़ी के उपकरण खरीदना मध्यम माना गया है। दोपहर 12 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक का समय खरीदारी के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी रहेगा। धनतेरस पर प्रदोष व्रत पड़ रहा है जो शिव पूजा के लिए उत्तम काल है। सायं काल समस्त रोग शोक कष्टों को दूर करने के लिए यम दीप दान व पूजन अवश्य करें। सायं काल दक्षिण दिशा में यम दीप करने से अल्प मृत्यु का भय दूर होता है।जानिए आपकी राशि के लिए क्या खरीदना रहेगा सबसे शुभज्योतिषाचार्य डॉ. नवीन चंद्र जोशी के अनुसार इस अद्भुत धन वर्षा योग में यदि अपनी राशि के अनुकूल वस्तुओं की खरीदारी की जाए तो घर में साल भर बरकत बनी रहती है। जानिए सभी 12 राशियों के लिए अति लाभकारी वस्तुएं।• मेष राशि: सोना, सोने के आभूषण या देवी-देवताओं की प्रतिमा।• वृषभ राशि: चांदी के बर्तन, नया वाहन या कृषि से जुड़े उपकरण।• मिथुन राशि: घर के लिए सजावटी सामान (डेकोरेशन आइटम्स), तांबे के बर्तन और वस्त्र।• कर्क राशि: सोने के आभूषण, वाहन, चांदी की वस्तुएं या भूमि (प्रॉपर्टी) में निवेश।• सिंह राशि: रसोईघर से संबंधित सामग्री (किचनवेयर), वस्त्र, कीमती रत्न या नया वाहन।• कन्या राशि: चांदी के बर्तन, नया वाहन, कृषि से जुड़े साधन और वस्त्र।• तुला राशि: बिजली के उपकरण (इलेक्ट्रॉनिक्स), घर का सजावटी सामान, तांबे के बर्तन और अन्न (अनाज)।• वृश्चिक राशि: सोना, चांदी के आभूषण, देवी-देवताओं की पवित्र प्रतिमाएं या वाहन।• धनु राशि: सोना, पीतल का सामान, कृषि उपकरण या भूमि व भवन (मकान)।• मकर राशि: सोना, चांदी, नया वाहन, सजावटी सामान और घरेलू खाद्यान्न (राशन/अनाज)।• कुंभ राशि: तांबे के बर्तन और लकड़ी के उपकरण (फर्नीचर), नया व्यवसाय (बिजनेस)।• मीन राशि: सोना, चांदी, वाहन, सजावटी सामान, तांबे व पीतल के बर्तन और भूमि से संबंधित उपकरण।