शहर चुनें

अपना शहर चुनें

विज्ञापन
विज्ञापन
Home ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj ›   pan masala supply in prayagraj no objection

पान मसाले पर प्रतिबंध , फिर भी प्रयागरोज में धड़ल्ले से हो रही सप्लाई

न्यूज नेटवर्क, प्रयागराज, Updated Thu, 02 Apr 2020 01:44 PM IST
pan masala
1 of 4
pan masala - फोटो : amar ujala
कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए प्रदेश सरकार ने पान मसाला एवं गुटका की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिर भी शहर के तमाम थोक विक्रेता शहर के प्रमुख बाजारों में दो गुना दाम पर इसकी बिक्री कर रहे हैं ।

गली मोहल्लों में भी गुटके के एक-एक पाउच का दाम ₹10 तक हो गया है। शहर में पान मसाला एवं गुटका का मुख्य रूप से थोक मार्केट जानसन गंज स्थित पान दरीबा है। हालांकि शहर के अन्य इलाकों में भी पान मसाला की बहुत सी थोक की दुकानें हैं। योगी सरकार ने पिछले दिनों ही प्रदेश में पान मसाला, गुटके की बिक्री पर रोक लगाई है।
अगली स्लाइड देखें
विज्ञापन
अब आप पढ़ सकते हैं अमर उजाला e-Paper फ्री में। कहीं भी, कभी भी।
Click here
विज्ञापन
masala pan pan masala pan masala news addiction up government coronavirus prayagraj new

Recommended

pan masala
Local

पान मसाले पर प्रतिबंध , फिर भी प्रयागरोज में धड़ल्ले से हो रही सप्लाई

2 अप्रैल 2020

नवरात्रि
Local

रोग-शोक से मुक्ति के लिए भक्तों ने मां कूष्मांडा से लगाई गुहार

28 मार्च 2020

विज्ञापन
सैनिटरी नैपकिन- कोरोना वायरस लॉकडाउन के समय महिलाओं को स्वच्छ व सुरक्षित रखने के लिए एक आवश्यक वस्तु
Niine (Advertorial)

सैनिटरी नैपकिन- कोरोना वायरस लॉकडाउन के समय महिलाओं को स्वच्छ व सुरक्षित रखने के लिए एक आवश्यक वस्तु
पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह (फाइल फोटो)
Local

पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह ने अमेरिका से आए बेटे को एयरपोर्ट से लौटाया

29 मार्च 2020

lockdown
Local

कोरोना वायरस: 200 से ज्यादा लोगों से मिला था खुर्जा का कोरोना संक्रमित शख्स, मेरठ के शास्त्रीनगर समेत दो इलाकों को पुलिस ने किया सील

28 मार्च 2020

हनुमान जयंती पर नौकरी प्राप्ति, आर्थिक उन्नत्ति, राजनीतिक सफलता एवं शत्रुनाशक हनुमंत अनुष्ठान - 8 अप्रैल 2020
Astrology Services

हनुमान जयंती पर नौकरी प्राप्ति, आर्थिक उन्नत्ति, राजनीतिक सफलता एवं शत्रुनाशक हनुमंत अनुष्ठान - 8 अप्रैल 2020
prayagraj news
Local

मुनाफाखोरी ने 20 फ़ीसदी तक बढ़ाई कीमतें

26 मार्च 2020

विज्ञापन
विज्ञापन
pan masala
pan masala - फोटो : amar ujala
Gutkha
Gutkha
Gutkha
Gutkha
banarasi paan
banarasi paan - फोटो : Instagram
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree
Election
  • Downloads

Follow Us

Today's e-Paper

News From Indian States

Lifestyle

Tools

Entertainment News

Sports News

Latest News

Trending News
E-Paper
Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.

Other Properties:

© 2019-20 Amar Ujala Limited