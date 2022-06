{"_id":"62a1d06410ee1b681b313058","slug":"irctc-tour-package-for-ayodhya-kashi-and-prayagraj-know-all-details-here","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"IRCTC Tour Package: अयोध्या और काशी के दर्शन कराने के लिए IRCTC लाया है खास टूर पैकेज, महज इतना है किराया","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}

IRCTC Tour Package for Ayodhya Kashi and Prayagraj: अगर आप इस गर्मी की छुट्टियों में धार्मिक यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं, तो ऐसे में आईआरसीटीसी आपके लिए एक खास टूर पैकेज लेकर आया है। इस टूर पैकेज के अंतर्गत आपको अयोध्या, काशी और प्रयागराज के दर्शन कराए जाएंगे। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में इन तीनों जगहों का एक विशेष महत्व है। हर साल यहां पर करोड़ों श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर आप इन धार्मिक जगहों पर यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो ऐसे में आप आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज के तहत यात्रा का लुत्फ उठा सकते हैं। आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज का नाम Holy Ayodhya with Kashi and Pryagraj Ex Dehradun है। धार्मिक यात्रा के लिए आईआरसीटीसी का ये एक शानदार टूर पैकेज है। देश में कई लोग इस टूर पैकेज की बुकिंग करा रहे हैं। इसी कड़ी में आइए जानते हैं आईआरसीटीसी के इस खास टूर पैकेज से जुड़ी महत्वपूर्ण डिटेल्स -

आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज के तहत आपको 2 रात वाराणसी, 1 रात प्रयागराज और 1 रात अयोध्या में रुकने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा आपको यात्रा के दौरान खाने पीने की चिंता नहीं करनी है। आईआरसीटीसी आपके लिए ब्रेकफास्ट और डिनर की पूरी व्यवस्था करेगा। इसके अलावा यात्रा के दौरान आपको कैब की सुविधा भी मिल रही है।

यात्रा की शुरुआत 16 जुलाई 2022 को होगी। वहीं इसका अंत 20 जुलाई 2022 के दिन होगा। वहीं बात अगर किराये की करें, तो अगर आप अकेले यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। इस स्थिति में आपको प्रति व्यक्ति 33,680 रुपये चुकाने होंगे।

वहीं यदि आप 2 लोगों के साथ यात्रा करने जा रहे हैं। इस स्थिति में आपको प्रति व्यक्ति 27,700 रुपये देने होंगे। तीन लोगों के साथ ये किराया 26,200 रुपये है। इसके अलावा बच्चों के लिए आपको अलग से शुल्क देना है। इस टूर पैकेज की शुरुआत देहरादून से होगी।

आईआरसीटीसी का ये टूर पैकेज कुल 4 रात और 5 दिनों का है। इस पैकेज के अंतर्गत आपको अयोध्या, काशी और प्रयागराज घुमाया जाएगा। इस पैकेज के तहत आपको फ्लाइट के जरिए यात्रा कराई जाएगी।