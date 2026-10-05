38-38 पदक, फिर भी बेटियां आगे: एशियाड में महिलाओं ने कैसे बढ़ाया भारत का मान? स्वर्ण में पुरुषों से रहीं आगे

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एशियाई खेल 2026 में भारत का अभियान 21 स्वर्ण समेत 85 पदकों के साथ समाप्त हुआ। भारत भले ही पिछली बार के 106 पदकों का आंकड़ा पार नहीं कर सका, लेकिन नागोया में एक खास कहानी जरूर लिखी गई। महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने 38-38 पदक जीते, लेकिन सोने की चमक में भारतीय बेटियां पुरुषों से आगे निकल गईं। विज्ञापन



महिलाओं ने कुल 11 स्वर्ण, 11 रजत और 16 कांस्य जीते। वहीं पुरुषों के खाते में 7 स्वर्ण, 14 रजत और 17 कांस्य आए। मिश्रित स्पर्धाओं से भारत को तीन स्वर्ण, दो रजत और चार कांस्य मिले। इस तरह कुल 85 पदकों में महिलाओं और पुरुषों की हिस्सेदारी बराबर रही, लेकिन भारत के 21 स्वर्ण में महिलाओं का योगदान सबसे ज्यादा रहा। विज्ञापन

महिलाओं के 38 पदकों में 11 स्वर्ण वर्ग स्वर्ण रजत कांस्य कुल पदक महिलाएं 11 11 16 38 पुरुष 7 14 17 38 मिश्रित 3 2 4 9 कुल 21 27 37 85 आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं ने पुरुषों के बराबर पदक जीते, लेकिन उनके स्वर्ण पदकों की संख्या पुरुषों से चार ज्यादा रही। भारत के कुल 21 स्वर्ण में महिलाओं की हिस्सेदारी आधे से ज्यादा रही।

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तीरंदाजी से हॉकी तक बेटियों का जलवा

भारतीय महिलाओं ने तीरंदाजी में तीन स्वर्ण जीते। कुमकुम मोहोद ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण जीतकर एशियाई खेलों में इस स्पर्धा का भारत के लिए पहला स्वर्ण हासिल किया। उनकी टीम ने भी स्वर्ण जीता। गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा। यह एशियाई खेलों के व्यक्तिगत गोल्फ में किसी भारतीय महिला का पहला स्वर्ण था। बॉक्सिंग में परवीन हुड्डा और लवलीना बोरगोहेन ने अपने-अपने वर्ग में स्वर्ण जीतकर भारत को गौरवान्वित किया। शूटिंग में नीरू ढांढा ने व्यक्तिगत और मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण के साथ अहम भूमिका निभाई।

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