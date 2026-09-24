रोशिबिना देवी ने फिर जीता रजत: वुशु के फाइनल में चीन की झांग से हारीं; लगातार तीसरे एशियन गेम्स में दिलाया पदक

किसान परिवार से निकलीं, वुशू में बनाया नाम

मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के क्वासिफाई गांव से आने वाली रोशिबिना देवी किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वह एसएआई एनसीओई इम्फाल में 60 किग्रा सांडा वर्ग में कोच मैबाम प्रेमकुमार सिंह की निगरानी में प्रशिक्षण लेती हैं। रोशिबिना ने जूनियर स्तर से ही अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। उन्होंने 2016 विश्व जूनियर वुशू चैंपियनशिप में कांस्य और 2017 एशियन जूनियर वुशू चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 2019 साउथ एशियन गेम्स में उन्होंने 60 किग्रा सांडा में स्वर्ण पदक जीता। 2023 में मॉस्को वुशू स्टार चैंपियनशिप में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता।