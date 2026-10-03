एशियन गेम्स 2026: प्रणवी गोल्ड जीतने वाली पहली महिला गोल्फर; भारतीय टीम को मिला रजत; इतिहास रचने की पूरी कहानी

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प्रणवी शरत उर्स ने एशियन गेम्स 2026 में इतिहास रचते हुए महिला व्यक्तिगत गोल्फ में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। चार राउंड के स्ट्रोक प्ले में प्रणवी ने कुल 265 शॉट खेले, जो पार 280 से 15 शॉट कम थे। इसलिए उनका अंतिम स्कोर 15-अंडर-पार यानी -15 रहा। उन्होंने सिंगापुर की शैनन टैन और चीन की रुओनिंग यिन को एक शॉट से पीछे छोड़कर गोल्ड जीता। विज्ञापन

कैसे जीता प्रणवी ने व्यक्तिगत गोल्ड?

महिला व्यक्तिगत गोल्फ में स्ट्रोक प्ले फॉर्मेट खेला गया। इसमें चारों राउंड के बाद जिस खिलाड़ी के कुल शॉट सबसे कम होते हैं, वह विजेता बनता है। यानी यहां कम स्कोर बेहतर होता है। प्रणवी फाइनल राउंड की शुरुआत बढ़त के साथ कर रही थीं, लेकिन तीसरे होल पर उन्हें बड़ा झटका लगा। पार-4 वाले इस होल पर उन्होंने सात शॉट लिए और ट्रिपल बोगी कर बैठीं। इससे चीन की यिन रुओनिंग ने बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद प्रणवी ने शानदार वापसी की। उन्होंने छठे, 10वें और 13वें होल पर बर्डी लगाई। बर्डी का मतलब किसी होल को उसके पार से एक शॉट कम में पूरा करना होता है। इस वापसी के बाद मुकाबला प्रणवी, शैनन टैन और यिन के बीच बेहद रोमांचक हो गया।

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18वें होल पर कायम रखा संयम

आखिरी होल तक मुकाबला बेहद करीबी था। प्रणवी को जीत के लिए 18वें होल पर अहम पार हासिल करना था। पार का मतलब होल के लिए तय शॉट की संख्या में उसे पूरा करना है। प्रणवी ने जरूरी पार पुट सफलतापूर्वक लगाया और अपना कुल स्कोर -15 पर बरकरार रखा। टैन और यिन दोनों -14 पर रहीं। इस तरह प्रणवी ने दोनों से एक शॉट कम में चारों राउंड पूरे किए और ऐतिहासिक स्वर्ण अपने नाम किया। टैन और यिन के बराबर -14 यानी 266 शॉट रहने के कारण दोनों को संयुक्त रूप से रजत पदक मिला।

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