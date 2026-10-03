एशियन गेम्स 2026: प्रणवी गोल्ड जीतने वाली पहली महिला गोल्फर; भारतीय टीम को मिला रजत; इतिहास रचने की पूरी कहानी
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sat, 03 Oct 2026 10:25 AM IST
सार
प्रणवी उर्स ने 265 शॉट के साथ 15-अंडर-पार स्कोर करते हुए एशियन गेम्स में महिला व्यक्तिगत गोल्फ का भारत का पहला स्वर्ण जीता। आखिरी दौर में ट्रिपल बोगी के बाद उन्होंने वापसी की और 18वें होल पर पार के साथ एक शॉट से जीत दर्ज की। टीम स्पर्धा में प्रणवी, अदिति अशोक और दीक्षा डागर ने रजत जीता।
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विस्तार
प्रणवी शरत उर्स ने एशियन गेम्स 2026 में इतिहास रचते हुए महिला व्यक्तिगत गोल्फ में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। चार राउंड के स्ट्रोक प्ले में प्रणवी ने कुल 265 शॉट खेले, जो पार 280 से 15 शॉट कम थे। इसलिए उनका अंतिम स्कोर 15-अंडर-पार यानी -15 रहा। उन्होंने सिंगापुर की शैनन टैन और चीन की रुओनिंग यिन को एक शॉट से पीछे छोड़कर गोल्ड जीता।
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कैसे जीता प्रणवी ने व्यक्तिगत गोल्ड?
महिला व्यक्तिगत गोल्फ में स्ट्रोक प्ले फॉर्मेट खेला गया। इसमें चारों राउंड के बाद जिस खिलाड़ी के कुल शॉट सबसे कम होते हैं, वह विजेता बनता है। यानी यहां कम स्कोर बेहतर होता है। प्रणवी फाइनल राउंड की शुरुआत बढ़त के साथ कर रही थीं, लेकिन तीसरे होल पर उन्हें बड़ा झटका लगा। पार-4 वाले इस होल पर उन्होंने सात शॉट लिए और ट्रिपल बोगी कर बैठीं। इससे चीन की यिन रुओनिंग ने बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद प्रणवी ने शानदार वापसी की। उन्होंने छठे, 10वें और 13वें होल पर बर्डी लगाई। बर्डी का मतलब किसी होल को उसके पार से एक शॉट कम में पूरा करना होता है। इस वापसी के बाद मुकाबला प्रणवी, शैनन टैन और यिन के बीच बेहद रोमांचक हो गया।
महिला व्यक्तिगत गोल्फ में स्ट्रोक प्ले फॉर्मेट खेला गया। इसमें चारों राउंड के बाद जिस खिलाड़ी के कुल शॉट सबसे कम होते हैं, वह विजेता बनता है। यानी यहां कम स्कोर बेहतर होता है। प्रणवी फाइनल राउंड की शुरुआत बढ़त के साथ कर रही थीं, लेकिन तीसरे होल पर उन्हें बड़ा झटका लगा। पार-4 वाले इस होल पर उन्होंने सात शॉट लिए और ट्रिपल बोगी कर बैठीं। इससे चीन की यिन रुओनिंग ने बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद प्रणवी ने शानदार वापसी की। उन्होंने छठे, 10वें और 13वें होल पर बर्डी लगाई। बर्डी का मतलब किसी होल को उसके पार से एक शॉट कम में पूरा करना होता है। इस वापसी के बाद मुकाबला प्रणवी, शैनन टैन और यिन के बीच बेहद रोमांचक हो गया।
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18वें होल पर कायम रखा संयम
आखिरी होल तक मुकाबला बेहद करीबी था। प्रणवी को जीत के लिए 18वें होल पर अहम पार हासिल करना था। पार का मतलब होल के लिए तय शॉट की संख्या में उसे पूरा करना है। प्रणवी ने जरूरी पार पुट सफलतापूर्वक लगाया और अपना कुल स्कोर -15 पर बरकरार रखा। टैन और यिन दोनों -14 पर रहीं। इस तरह प्रणवी ने दोनों से एक शॉट कम में चारों राउंड पूरे किए और ऐतिहासिक स्वर्ण अपने नाम किया। टैन और यिन के बराबर -14 यानी 266 शॉट रहने के कारण दोनों को संयुक्त रूप से रजत पदक मिला।
आखिरी होल तक मुकाबला बेहद करीबी था। प्रणवी को जीत के लिए 18वें होल पर अहम पार हासिल करना था। पार का मतलब होल के लिए तय शॉट की संख्या में उसे पूरा करना है। प्रणवी ने जरूरी पार पुट सफलतापूर्वक लगाया और अपना कुल स्कोर -15 पर बरकरार रखा। टैन और यिन दोनों -14 पर रहीं। इस तरह प्रणवी ने दोनों से एक शॉट कम में चारों राउंड पूरे किए और ऐतिहासिक स्वर्ण अपने नाम किया। टैन और यिन के बराबर -14 यानी 266 शॉट रहने के कारण दोनों को संयुक्त रूप से रजत पदक मिला।
भारत ने टीम में कैसे जीता सिल्वर?
महिला टीम स्पर्धा में भारत की टीम में प्रणवी उर्स, अदिति अशोक और दीक्षा डागर शामिल थीं। इस स्पर्धा में हर राउंड में टीम की तीनों खिलाड़ी खेलती हैं, लेकिन टीम के हर रोज के स्कोर में दो सबसे कम यानी बेहतर स्कोर जोड़े जाते हैं। चारों राउंड के इन स्कोर को जोड़कर टीम की अंतिम स्थिति तय होती है। भारत ने पहले राउंड में 137, दूसरे में 136, तीसरे में 136 और चौथे राउंड में 137 शॉट का टीम स्कोर बनाया। चारों राउंड के बाद भारत का कुल स्कोर 546 शॉट यानी -14 रहा।
चीन ने 538 शॉट के साथ -22 स्कोर कर गोल्ड जीता। भारत 546 शॉट और -14 के साथ दूसरे स्थान पर रहा और उसे रजत पदक मिला। चीनी ताइपे ने 550 शॉट यानी -10 के साथ कांस्य जीता। यह एशियन गेम्स के महिला टीम गोल्फ इवेंट में भारत का पहला पदक है। इस तरह प्रणवी के व्यक्तिगत गोल्ड के साथ भारत ने गोल्फ में एक ही दिन महिला व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में दो पदक अपने नाम किए।
महिला टीम स्पर्धा में भारत की टीम में प्रणवी उर्स, अदिति अशोक और दीक्षा डागर शामिल थीं। इस स्पर्धा में हर राउंड में टीम की तीनों खिलाड़ी खेलती हैं, लेकिन टीम के हर रोज के स्कोर में दो सबसे कम यानी बेहतर स्कोर जोड़े जाते हैं। चारों राउंड के इन स्कोर को जोड़कर टीम की अंतिम स्थिति तय होती है। भारत ने पहले राउंड में 137, दूसरे में 136, तीसरे में 136 और चौथे राउंड में 137 शॉट का टीम स्कोर बनाया। चारों राउंड के बाद भारत का कुल स्कोर 546 शॉट यानी -14 रहा।
चीन ने 538 शॉट के साथ -22 स्कोर कर गोल्ड जीता। भारत 546 शॉट और -14 के साथ दूसरे स्थान पर रहा और उसे रजत पदक मिला। चीनी ताइपे ने 550 शॉट यानी -10 के साथ कांस्य जीता। यह एशियन गेम्स के महिला टीम गोल्फ इवेंट में भारत का पहला पदक है। इस तरह प्रणवी के व्यक्तिगत गोल्ड के साथ भारत ने गोल्फ में एक ही दिन महिला व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में दो पदक अपने नाम किए।