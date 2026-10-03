48 साल का इंतजार खत्म: कुमकुम मोहोद ने रचा इतिहास; महिला व्यक्तिगत रिकर्व में भारत को दिलाया पहला एशियाड गोल्ड

दो सेट बाद पिछड़ीं, फिर की शानदार वापसी

कुमकुम फाइनल में एक समय दो सेट के बाद 3-1 से पीछे थीं। इसके बाद उन्होंने वापसी करते हुए स्कोर 3-3 कर दिया। येजिन ने फिर 5-3 की बढ़त बनाई, लेकिन कुमकुम ने करो या मरो वाले पांचवें सेट में दबाव के बीच तीन परफेक्ट 10 लगाए और मुकाबले को 5-5 की बराबरी पर पहुंचा दिया। इसके बाद मुकाबला शूट ऑफ में पहुंचा। येजिन ने अपने एकमात्र शॉट में आठ अंक हासिल किए, जबकि कुमकुम ने परफेक्ट 10 लगाया। इसके साथ ही उन्होंने शूट ऑफ जीता और भारत की झोली में 17वां स्वर्ण डाल दिया।



कुमकुम का दूसरा स्वर्ण, तीसरा पदक

यह एशियन गेम्स 2026 में कुमकुम का दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले उन्होंने अंकिता भकत और कीर्ति शर्मा के साथ महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में स्वर्ण जीता था। इसके अलावा उन्होंने शुक्रवार को धीरज बोम्मदेवरा के साथ मिश्रित रिकर्व में रजत पदक अपने नाम किया था। तीरंदाजी में भारत का यह एशियन गेम्स में पांचवां स्वर्ण है। भारतीय तीरंदाज अब तक कुल आठ पदक जीत चुके हैं, जिनमें पांच स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य शामिल है।



