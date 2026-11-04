एशियन पैरा गेम्स 2026: कल पीएम मोदी से मिलेंगे खिलाड़ी, साझा करेंगे अनुभव; जानिए कब और कहां होगा कार्यक्रम

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को शाम 4:30 बजे नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एशियन पैरा गेम्स के भारतीय पदक विजेताओं से मुलाकात करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। जापान के आइची-नागोया में आयोजित प्रतियोगिता में भारत ने 97 खिलाड़ियों के दम पर 114 पदक (30 स्वर्ण, 35 रजत और 49 कांस्य) जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में खिलाड़ियों के कोच और खेल अधिकारी भी शामिल होंगे।

विज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जापान में आयोजित हालिया एशियन पैरा गेम्स में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, यह कार्यक्रम गुरुवार को शाम करीब 4:30 बजे नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगा। इसमें एशियन पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल के खिलाड़ी शामिल होंगे।

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भारत ने दर्ज किया अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

जापान के आइची-नागोया में पिछले महीने आयोजित एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए नया रिकॉर्ड बनाया। भारत के कुल 97 पैरा खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में 114 पदक अपने नाम किए। भारतीय दल ने प्रतियोगिता में 30 स्वर्ण, 35 रजत और 49 कांस्य पदक जीते। यह एशियन पैरा गेम्स के इतिहास में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा।

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