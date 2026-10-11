{"_id":"6acb49c6582316dc3207e3cb","slug":"para-asiad-2026-india-s-history-in-para-asian-games-aiming-to-surpass-past-performances-know-all-details-2026-10-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पैरा एशियन गेम्स: पिछले प्रदर्शन को पीछे छोड़ने का होगा लक्ष्य, कौन है सबसे सफल भारतीय एथलीट? कैसा है इतिहास","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

विज्ञापन एशियाई खेलों 2026 के 14 दिन बाद एक बार फिर जापान के आइची नागोया में खिलाड़ियों का जमावड़ा होने जा रहा है। ग्वांगझू (चीन) 2010 से अब तक पैरा एशियाड के चार संस्करण हुए हैं, जिनमें भारत ने पदकों का जखीरा हर बार बढ़ाया है। पहले संस्करण में 14 पदक जीतकर 15वें स्थान पर रहे भारत ने हांगझोऊ 2022 पैरा एशियाड में रिकॉर्ड 111 पदक के साथ पांचवां स्थान पाया था। इस बार पदक संख्या और बढ़ाने का लक्ष्य रहेगा।

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जापान 2026 एक नजर में

2026 पैरा एशियाड 18 से 24 अक्तूबर तक जापान के आइची नागोया में होंगे। इसमें 45 देशों के 3,000 पैरा एथलीट भाग ले रहे हैं। कुल 18 खेल और 492 पदक इवेंट होंगे। इसके लिए 121 पैरा एथलीटों का भारतीय दल (80 पुरुष व 41 महिलाएं) जापान जा रहे हैं।

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कौन है सबसे सफल भारतीय एथलीट

भारत के लिए पैरा एशियाड में सर्वाधिक पदक प्रमोद भगत ने जीते हैं। उन्होंने तीन संस्करणों में 2014 से 2023 के बीच पैरा बैडमिंटन स्पर्धा में हिस्सा लिया है। प्रमोद भगत ने कुल छह पदक जीते हैं जिनमें दो स्वर्ण और चार कांस्य पदक शामिल हैं। वहीं, अंकुर धामा और शीतल देवी ने तीन-तीन पदक पैरा एशियाड में जीते हैं। 2014 में अंकुर ने एथलेटिक्स में एक रजत और दो कांस्य पदक जीते थे। 2022 खेलों में पैरा तीरंदाज शीतल देवी दो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी थीं। उन्होंने इस दौरान एक रजत पदक भी जीता था।

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पैरा एशियाड में भारत का सफर खेल (वर्ष) स्वर्ण रजत कांस्य कुल पदक स्थान ग्वांगझोऊ 2010 01 04 09 14 15 इंचियोन 2014 03 14 16 33 15 जकार्ता 2018 15 24 33 72 09 हांगझोऊ 2022 29 31 51 111 05

पिछले प्रदर्शन को बेहतर करने उतरेगा भारत

आइची-नागोया एशियन पैरा गेम्स 2026 में पूरे एशिया के पैरा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारतीय दल की नजरें इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की बढ़ती सफलता को आगे बढ़ाने पर होंगी।

कौन होगा उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक?

पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियन पैरा गेम्स में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। दोनों खिलाड़ी 18 से 24 अक्तूबर तक आयोजित होने वाले इस खेल आयोजन के उद्घाटन समारोह में तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने 2018 से 2023 के बीच एशियन पैरा गेम्स में दो पदक अपने नाम किए हैं। उनके खाते में एक रजत और एक कांस्य पदक है।