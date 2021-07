Tokyo Olympics: ओलंपिक में सतीश कुमार ने जीत से किया आगाज, जमैका के बॉक्सर को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

Satish ka Victory 👊



Satish Kumar advances to Quarter-Final. Wishing him the best for his next bout. Come on India, Lets #Cheer4India.#HumaraVictoryPunch #Olympics@PMOIndia @ianuragthakur @NisithPramanik @BFI_official @WeAreTeamIndia @IndiaSports @PIB_India @ddsportschannel pic.twitter.com/a5H8vTzdRw