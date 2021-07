Tokyo Olympics: सुपर मॉम मैरीकॉम का जीत के साथ आगाज, दूसरे दौर में पहुंचीं

भारत की स्टार महिला मुक्केबाज और छह बार की विश्व चैंपियन मैरीकॉम ने टोक्यो ओलंपिक में जीत के साथ आगाज किया है। रविवार को मैरीकॉम ने 51 किग्रा भारवर्ग के पहले दौर में डोमिनियन रिपब्लिक की खिलाड़ी हर्नांडेज गार्सिया को 4-1 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही मैरीकॉम अगले दौर में भी प्रवेश कर गई हैं।

