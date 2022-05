{"_id":"6287112de8b2c060343f5b32","slug":"thailand-open-pv-sindhu-reaches-quarterfinals-will-face-akane-yamaguchi-srikanth-pulls-out-of-tournament","type":"story","status":"publish","title_hn":"Thailand Open: पीवी सिंधू क्वार्टरफाइनल में पहुंची, अकाने यामागुची से होगा मुकाबला, श्रीकांत टूर्नामेंट से हटे","category":{"title":"Other Sports","title_hn":"अन्य खेल","slug":"other-sports"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: रोहित राज Updated Fri, 20 May 2022 09:25 AM IST