बेलफ्रेड ब्रिटिश मास्टर्स: शुभंकर शर्मा संयुक्त 34वें स्थान पर, रिचर्ड ने जीती ट्रॉफी

{"_id":"60a1d2a74af66909824da039","slug":"shubhankar-sharma-in-joint-34th-place-richard-bland-wins-british-masters","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092c\u0947\u0932\u092b\u094d\u0930\u0947\u0921 \u092c\u094d\u0930\u093f\u091f\u093f\u0936 \u092e\u093e\u0938\u094d\u091f\u0930\u094d\u0938: \u0936\u0941\u092d\u0902\u0915\u0930 \u0936\u0930\u094d\u092e\u093e \u0938\u0902\u092f\u0941\u0915\u094d\u0924 34\u0935\u0947\u0902 \u0938\u094d\u0925\u093e\u0928 \u092a\u0930, \u0930\u093f\u091a\u0930\u094d\u0921 \u0928\u0947 \u091c\u0940\u0924\u0940 \u091f\u094d\u0930\u0949\u092b\u0940","category":{"title":"Other Sports","title_hn":"\u0905\u0928\u094d\u092f \u0916\u0947\u0932","slug":"other-sports"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, विशॉ (ब्रिटेन) Published by: Kuldeep Singh Updated Mon, 17 May 2021 07:49 AM IST