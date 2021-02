मोबाइल छीना और फोटो डिलीट की, देश की निशानेबाज बेटी ने बताई ‘अपमान’ और ‘उत्पीड़न’ की कहानी

टोक्यो ओलंपिक में पदक की उम्मीद निशानेबाज मनु भाकर ने दिल्ली से भोपाल की उड़ान लेते समय एयर इंडिया के दो कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर ‘अपमान’ और ‘उत्पीड़न’ किए जाने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पिस्टल निशानेबाज मनु खेलमंत्री किरेन रिजिजू के दखल के बाद ही विमान में बैठ सकी। एयर इंडिया ने भी अपने कर्मचारियों के बर्ताव के लिए माफी मांगी है।

Thank you every one and all who help me.Especially Who made my boarding possible. Few also think May be one sided and I got undue advantage. Sport ministry bears all my expense spent by me in any form Very clear if I had to pay for any wrong or right reason it’s Govt money.👇 pic.twitter.com/ztU7KH1BwX