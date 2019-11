केरल के वॉलीबॉल खिलाड़ी की सड़क दुर्घटना में मौत, KSRTC की बस से टकराई बाइक

केरल के वॉलीबॉल खिलाड़ी जेएस श्रीराम की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। रविवार को वेंजरामूदु में हुए इस सड़क दुर्घटना में श्रीराम की बाइक केरल राज्य सड़क परिवहन निगम के बस से टकरा गई जिसके बाद उनकी मौत हो गई।

Thiruvananthapuram: Kerala volleyball player, JS Sreeram killed after his bike collided with a Kerala State Road Transport Corporation (KSRTC) bus in Venjarammoodu, yesterday.