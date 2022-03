World Race Walking: भारतीय महिलाओं ने रचा इतिहास, विश्व पैदलचाल चैंपियनशिप में पहली बार जीता पदक

#TEAMINDIA 🏃♀️CREATES HISTORY



Racewalking trio of #BhawnaJat, #Ravina & #MunitaPrajapati clinch 🇮🇳's 1st ever medal (BRONZE 🥉) at the ongoing World #Athletics Race Walking Team Championships 2022



Heartiest congratulations on the feat 👏

📸 @ashokmuscat#IndianSports #Racewalk pic.twitter.com/bMFzTfvRwh