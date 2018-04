साइकिलिंग

महिला 4000 मीटर टीम परसुइट और टीम स्प्रिंट क्वालीफाइंग (सुबह 10.12 बजे, सुबह 11.54 बजे और दोपहर 12.04 बजे)



लॉन बॉल्स

महिल एकल

पिंकी VS जो एडवर्ड्स (न्यूजीलैंड) (सुबह 4.30 बजे)

पिंकी VS कैथरीन रेडनाल (इंग्लैंड) - (सुबह 4.30 बजे)

पुरुष ट्रिपल्स: भारत VS पापुआ न्यू गिनी (7.30 बजे )

पुरुष पेयर्स: भारत VS मलेशिया (11.30 बजे)

महिला फोर्स: भारत VSउत्तरी आयरलैंड, भारत VS मालटा (सुबह 11.30 बजे)

पुरुष पेयर्स: भारत VS नीयू (दोपहर 2.30 बजे)



तैराकी

50 मीटर बटरफ्लाई: वीरधवल खाड़े, साजन प्रकाश (सुबह 7 बजे) 100 मीटर बैकस्ट्रोक: श्रीहरि नटराज (7.17 बजे)

200 मीटर बैकस्ट्रोक: श्रीहरि नटराज