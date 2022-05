Deaflympics 2022: मूक बधिर ओलंपिक में धनुष ने साधा गोल्डन निशाना तो शौर्य ने जीता कांस्य, बैडमिंटन में भी मिला स्वर्ण

भारतीय निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने ब्राजील में चल रहे 24वें मूक बधिर ओलंपिक के तीसरे दिन भारत को स्वर्णिम शुरुआत दिलाई। उन्होंने पुरूष 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का खाता खोला। धनुष के अलावा इसी स्पर्धा में शौर्य सैनी ने भी कांस्य पदक अपने नाम किया।

No better feeling when the Indian Flag is on the podium twice..#Dhanush and #Shourya you made all Indians proud .

Salute to your dedication ,Hardwork and Spirit @PMOIndia @ianuragthakur @Media_SAI @OfficialNRAI @OGQ_India pic.twitter.com/e64jQvP8J7