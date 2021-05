तैयारी: ओलंपिक से दो महीने पहले कोरोना के खिलाफ जापान में बड़ा अभियान शुरू

{"_id":"60ac5970d61fbb4845325332","slug":"big-campaign-begins-in-japan-against-corona-vaccination-before-two-months-of-olympics","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0924\u0948\u092f\u093e\u0930\u0940: \u0913\u0932\u0902\u092a\u093f\u0915 \u0938\u0947 \u0926\u094b \u092e\u0939\u0940\u0928\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u0915\u094b\u0930\u094b\u0928\u093e \u0915\u0947 \u0916\u093f\u0932\u093e\u092b \u091c\u093e\u092a\u093e\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0921\u093c\u093e \u0905\u092d\u093f\u092f\u093e\u0928 \u0936\u0941\u0930\u0942","category":{"title":"Other Sports","title_hn":"\u0905\u0928\u094d\u092f \u0916\u0947\u0932","slug":"other-sports"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, टोक्यो Published by: देव कश्यप Updated Tue, 25 May 2021 07:27 AM IST