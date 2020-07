बेहद अंधविश्वासी हैं अमिताभ बच्चन, इसलिए नहीं देखते टीम इंडिया के मैच

T 3570 -

यार कितनी बार बोला मई तेरे को .. की Virat को मत छेड़ , मत छेड़ , मत छेड़ ...

पन सुनताइच किधर है तुम ...

अभी पर्ची लिख के दे दिया ना हाथ में !!!!

😜👏🤪

देख देख .. WI का चेहरा देख ; कितना मारा उसको , कितना मारा !!

( with due respects to Anthony bhai , of AAA ) pic.twitter.com/BypjyHdA86 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 6, 2019

T3425 - INDIA INDIAINDIA .. what a victory in the super over .. T20 3rd game vs NZ .. win series .. first time in NZ .. CONGRATULATIONS .. 10 runs needed in 2 balls .. and Rohit hits 2 sixes ..UNBELIEVABLE🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) January 29, 2020

बातें प्रतिदिन इन कठिन परिस्थितियों की होती हैं , निरंतर

सोचा कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर दें , बैठे बैठे अपने घर ! ~ अब

nostalgia of past years .. a charity cricket match at Eden Gardens - Mumbai Film Industry vs Bengal Film Industry



How many names can you name ? pic.twitter.com/xFu33ymD6Q — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 10, 2020

अमिताभ की क्रिकेट दीवानगी का अंदाजा उनके इन कुछ ट्वीट्स को देखकर ही लगाया जा सकता है, जिसमें वे टीम को खुशी का इजहार एक बच्चे की तरह करते हैं।